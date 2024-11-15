Гол Мичкова в овертайме принес "Филадельфии" победу над "Оттавой"

Игра закончилась со счетом 5:2 в пользу гостей ледовой площадки.

Представители клуба "Филадельфии Флайерз" обыграли "Оттаву Сенаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в канадской столице. Она завершилась победой гостей в овертайме с результатом 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0). В составе команды победителей шайбы в ворота оппонентов в основное время забросили на 3, 39, 51 и 53 минутах спортсмены Трэвис Санхайм, Трэвис Конечны, Антони Ришар и Бобби Бринк. Автором победного гола на 65 минуте стал российский нападающий Матвей Мичков. От "Оттавы" отличились на 7, 29, 45 и 51 ми нутах ледовой встречи Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Джош Норриси Адам Годетт.

Напомним,что Матвей Мичков был признан первой звездой матча. Его соотечественник, защитник со стороны "Филадельфии" Егор Замула запомнился зрителям игры результативной передачей. Голкипер у "Флайерз" Иван Федотов отразил 33 броска из 37 по воротам клуба. Защитник "Оттавы" Артем Зуб заблокировал пять бросков, а также провел один силовой прием.

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Фото и видео: YouTube / SPORTSNET