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Шайба Дорофеева принесла "Вегасу" победу над "Анахаймом"

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Хоккеист набрал 12 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вегас" обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.

Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев принес своей команде победу. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.

В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 16 матчей и набрал 12 (9+3) очков.

Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Каролиной".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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