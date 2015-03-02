Шайба Дорофеева принесла "Вегасу" победу над "Анахаймом"

"Вегас" обыграл "Анахайм" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Хонда-центр" в Анахайме.
Нападающий "Вегаса" Павел Дорофеев принес своей команде победу. Россиянин забросил третью шайбу в ворота хозяев в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Павел Дорофеев провел 16 матчей и набрал 12 (9+3) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Сергачева помогла "Юте" одержать победу над "Каролиной".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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