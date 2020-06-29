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В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова

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Граждане страны недовольны принятым законом "О манипулировании информацией".

В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова. Жители Бишкека протестовали из-за законопроекта, принятого депутатами республики 25 июня. Документ ограничивает распространение информации через Интернет. Демонстранты прошли маршем по центральной улице города до здания парламента.  В руках они несли плакаты, призывающие власть сохранить свободу слова в стране.

Этот закон направлен не на борьбу с фейками, а на контролирование всех пользователей соцсетей. Депутаты хотят ограничить людей в высказывании их мнения. В Киргизии не должно быть цензуры

очевидец событий в комментарии для "РИА Новостей"

Граждане Киргизии требуют от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на принятый парламентом закон "О манипулировании информацией".

Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 4 июля.


 

Видео: YouTube / Ак кеме студиясы

Теги: киргизия, митинг, свобода слова
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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