В столице Киргизии прошел митинг за свободу слова. Жители Бишкека протестовали из-за законопроекта, принятого депутатами республики 25 июня. Документ ограничивает распространение информации через Интернет. Демонстранты прошли маршем по центральной улице города до здания парламента. В руках они несли плакаты, призывающие власть сохранить свободу слова в стране.
Этот закон направлен не на борьбу с фейками, а на контролирование всех пользователей соцсетей. Депутаты хотят ограничить людей в высказывании их мнения. В Киргизии не должно быть цензуры
очевидец событий в комментарии для "РИА Новостей"
Граждане Киргизии требуют от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на принятый парламентом закон "О манипулировании информацией".
Мэрия Москвы отказала в проведении митинга 4 июля.
Видео: YouTube / Ак кеме студиясы
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