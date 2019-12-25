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В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам
Сегодня, 13:45
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lesjasap

В штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам

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Сносу подвергнулся монумент солдатам конфедеративных штатов Америки.

В американском штате Джорджия снесли еще один памятник конфедератам. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала WSB-TV. Они рассказали, что властям города Мак-Доно пришлось демонтировать исторический объект, посвященный солдатам Армии Конфедеративных штатов. До утра 29 июля монумент располагался на главной городской площади.

В СМИ заметили, что петицию о сносе памятника подписали более 14 тысяч человек. Решение о демонтаже было утверждено комиссией округа Генри.

Рэпера Lil Marlo застрелили в США.

Теги: джорджия, конфедераты, мак-доно, снос памятника
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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