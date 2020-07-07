В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию

Губернатор штата Джорджия призвал военных из-за продолжающихся беспорядков.

В американском городе Атланта объявили режим чрезвычайного положения. Губернатор штата Джорджия принял решение ввести национальную гвардию США из-за непрекращающихся беспорядков на улицах. Брайан Кемп заявил, что в город войдут до тысячи военнослужащих. Чиновник отметил, что из-за акций протеста количество пострадавших и ущерба только растет. За последние выходные в Атланте из-за стрельбы пострадали 30 местных жителей. Пятеро из них погибли.

Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Безопасность наших граждан стоит на первом месте...Разговор будет жесткий. Мы должны защищать жизнь и средства к существованию всех жителей штата Брайан Кемп, губернатор штата Джорджия

Чиновник отметил, что Нацгвардия будет охранять государственную собственность от вандалов, а полиция займется патрулированием улиц. Кемп напомнил, что мэр Атланты Киша Лэнс Боттомс отказалась просить о помощи нацгвардии.

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Видео: YouTube / 11Alive