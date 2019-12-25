Рэпера Lil Marlo застрелили в США

Американского артиста убили за рулем автомобиля.

Американского рэпера Lil Marlo застрелили. Об этом сообщили журналисты из местного издания TMZ. По данным СМИ, трагедия произошла в городе Атланта в штате Джорджия.

Правоохранительные органы сообщили, что 30-летний Рудольф Джонсон (известный поклонникам под псевдонимом Lil Marlo) убит за рулем собственного автомобиля. Медики констатировали смерть артиста на месте происшествия. Полиция предполагает, что член лейбла Quality Control оказался жертвой спланированного заранее убийства.

Напомним, что Lil Marlo такими треками как "1st N 3rd", "F**em" и "The 9 + Z6ne". У артиста остались сын и дочь.

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