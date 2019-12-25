В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины

Эксперты проверяют как ожидание разрешения на посадку сказалось на состоянии упавшего самолета.

В севшем перед крушением военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области на борту был сын командующего ВВС Украины. Об этом местному телеканалу "Украина" в программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил сам командующий Сергей Дроздов. Однако чиновник не давал указаний руководителю полетов о приоритете посадки именно этого борта.

Как все родители, я получил информацию, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии… Никакого указания руководителю полетов я не давал… Сергей Дроздов, командующий ВВС Украины

Ранее глава региона Алексей Кучер отметил, что перед трагедией приоритет в посадке мог быть отдан другому самолету. После запроса на посадку пилот самолета получил ответ только спустя минуту. Это произошло якобы из-за того, что диспетчерам пришлось сажать другой борт (с сыном командующего) хотя информация о неполадках с двигателем Ан-26 уже была доведена до сведения.

Украинская комиссия установит, насколько критичным для самолета оказалось ожидание разрешения на посадку.

Следствие опровергло информацию об отказе двигателя Ан-26, разбившегося под Харьковом.

Фото: TG/Военный обозреватель