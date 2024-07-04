В сети вышел трейлер ленты "Подростки. Первая любовь" с Кологривым и Лядовой

Релиз картины намечен на 29 августа.

Кинокомпания "НМГ Кинопрокат" представила в социальных сетях трейлер новой романтической истории "Подростки. Первая любовь". Сюжет расскажет о событиях, которые произошли в 1990-х годах, когда люди были полны надежд на светлое и безоблачное будущее. В центре истории окажутся молодые люди, которые заканчивают школу. Одним из персонажей станет юноша по имени Олег. Он вместе с друзьями промышляет мелкими кражами. В какой-то момент юноша влюбляется в девушку по имени Ольга. Она является дочерью военнослужащего, а отец контролирует каждый шаг своего ребенка. По мнению папы Оли, у Олега и Ольги не может быть совместного будущего.

В актерском составе указаны Алексей Онежен ("Высшая мера"), Александра Тихонова ("Пищеблок"), Никита Кологривый ("Слово пацана"), Елена Лядова ("Батя") и другие актёры. В режиссерском кремле оказался Святослав Подгаевский ("Пищеблок"). Официальная премьера фильма запланирована на 29 августа во всех кинотеатрах страны.

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Фото и видео: YouTube / НМГ Кинопрокат