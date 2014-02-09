Опасной Эллен из Zenless Zone Zero посвятили свежий трейлер перед релизом игры

Релиз игры состоялся сегодня утром.

HoYoverse вслед за стартом предварительной загрузки компьютерной игры Zenless Zone Zero поделилась свежим трейлером проекта. Ролик снова оказался посвящено персонажу, известному как "Опасная Эллен". В кадре создатели показали, как героиня использовала собственный клинок в виде ножниц для того, чтобы отбить пули и атаковать противников. Сюжет рассказывает про постапокалиптический мир, в котором остался лишь один цивилизованный город Нью-Эриду. Персонаж Эллен описывается раработчиками как крайне прагматичная и ответственная героиня, которая способна отмечать погоду и неукоснительно следовать своему распорядку.

Официальный релиз экшенаZenless Zone Zero состоялся 4 июля в 10 часов утра по московскому времени на таких платформах как персональные компьютеры, консоли PlayStation 5 и мобильные устройства. В момент официального выхода продукта в свет игроков ждут четыре события, а также другие активности, за которые в сумме можно получить более 100 "круток" персонажей и снаряжения. Дополнительно пользователей ждут три сюжетные главы и несколько миссий агентов. "Умный дом" выходит из-под контроля в трейлере триллера Afraid.

Фото и видео: YouTube / Zenless Zone Zero