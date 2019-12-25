В сети появились характеристики смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra

Презентация состоится 5 августа.

Только вчера Samsung объявила о презентации 5 августа, как сегодня появилась практически вся информация о грядущем флагмане Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Инсайдеры сообщили, что у новинки будет 6,9-дюймовый AMOLED-дисплей. В самом экране будет небольшой вырез для фронтальной камера на 10 Мп. Сканер отпечатков пальцев будет находиться под дисплеем.

Основная камера имеет три модуля на 108, 12 и 12 Мп. Также имеется 5-кратный оптический зум и 50-кратный цифровой. В РФ в продажу поступит смартфон с чипсетом Exynos 990 и 12 ГБ оперативной памяти. Встроенная память – 256/512 Гб, возможно, 1 Тб. Аккумулятор на 4500 мА/ч поддерживает быструю зарядку.

Примерная стоимость Note20 Ultra составит более 1 тысячи евро (около 81 000 рублей).

Ранее Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2.

Фото: Samsung