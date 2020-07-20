Samsung назвала дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Смартфон представят на Galaxy Unpacked 2020.

Компания Samsung положила конец слухам, официально объявив дату презентации второго поколения гибкого смартфона Galaxy Z Fold 2.

Смартфон представят 5 августа на Galaxy Unpacked 2020. Мероприятие будет проходить в формате онлайн.

По предварительным данным, новинка получит два аккумулятора по 2275 мА/ч и 2090 мА/ч. У смартфона будет 7,7-дюймовый гибкий экран с разрешением 2213:1689 пикселей и 6,23-дюймовый внешний дисплей с разрешением 2267:819 пикселей. Тройная камера имеет модули на 64 Мп, 16 Мп и 12 Мп. Также есть поддержка зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy M31S поступит в продажу 30 июля.

Видео: Twitter/ Samsung Mobile