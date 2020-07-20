Samsung Galaxy M31 поступит в продажу 30 июля

Смартфон работает на базе процессора Exynos 9611, имеет 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти.

Samsung планирует презентовать Galaxy M31 уже 30 июля, на неделю раньше, чем планировалось. По предварительным данным, цена смартфона составит более 270 долларов.

Смартфон работает на базе процессора Exynos 9611, имеет 6 Гб оперативной и 64 Гб внутренней памяти. Новинка получила ОС Android 10 с интерфейсом OneUI 2.1.

Что касается камеры, то она имеет четыре модуля, с основным сенсором на 64 Мп, также есть 8 Мп широкоугольник, 5 Мп макромодуль и датчик глубины на 5 Мп. Аккумулятор имеет емкость 6000 мА/ч.

Samsung назвала сроки запуска сетей 6G.

Видео: YouTube/ Samsung India