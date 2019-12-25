Samsung назвала сроки запуска сетей 6G

В компании начнут разработки уже в этом году.

Связь шестого поколения 6G будет коммерциализирована в 2028 году и станет популярной — к 2030 году. Об этом компания Samsung заявила в своем докладе.

При этом Международный союз электросвязи начнет начнет работу по определению концепции сетей 6G в 2021 году. Также в Samsung полагают, что на разработку сетей шестого поколения потребуется меньше времени, чем для 5G.

В Samsung планируют приступить к началу разработок уже в этом году. По предположениям компании, скорость передачи данных должна составить 1000 Гбит/секунду.

Телевизоры Samsung начнут оснащать экранами от LG.

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