Телевизоры Samsung начнут оснащать экранами от LG

Ранее LG уже поставляла экраны для телевизоров Samsung с диагоналями 75 и 65 дюймов.

После того, как подразделение Samsung Display официально объявило о прекращении производства ЖК-панелей, появились сообщения о том, что поставками этих дисплеев для компании займется Sharp. Но мощностей японского бренда оказалось недостаточно, поэтому в скором времени экраны для Samsung будут производить в компании LG.

Южнокорейский техногигант уже ведет переговоры с LG о поставке ЖК-экранов для бюджетной линейки телевизоров. Объемы поставок экранов от LG могут достичь отметки в 1,66 миллиардов долларов.

Ранее LG уже поставляла экраны для телевизоров Samsung с диагоналями 75 и 65 дюймов.

Samsung может удешевить новые смартфоны из-за пандемии.

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