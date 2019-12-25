Samsung может удешевить новые смартфоны из-за пандемии

Такую информацию предоставил инсайдер.

В сети не перестают появляться слухи о возможной цене грядущих Galaxy Note20. Ранее их называли самыми дорогими в истории, а теперь корейский источник утверждает, что Samsung может удешевить флагманы из-за пандемии.

Galaxy Note10 и Note10+ в прошлом году стоили в Южной Корее 1,25 млн вон и 1,5 млн соответственно (около 74 тысяч и 88 тысяч рублей). Инсайдеры утверждают, что Galaxy Note20 и Note20+ будут стоить на 0,05 миллиона вон дешевле.

Цена на смартфоны могла снизиться из-за снижения спроса на модели из-за пандемии. Анонс Galaxy Note20 ожидается 5 августа.

Samsung откажется от комплектования смартфонов зарядками.

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