Samsung вслед за Apple откажется от комплектования смартфонов зарядками

Разработчики аргументируют данное решение стремлением сократить расходы на производство.

Некоторые комплекты смартфонов южнокорейской компании Samsung могут лишиться зарядных адаптеров. Об сообщило издание ETNews.

Разработчики аргументируют данное решение стремлением сократить расходы на производство и логистику, заботой об окружающей среде. Согласно подтвержденным данным, ежегодно тысячи тонн исправных адаптером выбрасывают на помойки.

Предположительно, зарядок могут лишиться Galaxy S, Galaxy Note и, возможно, Galaxy Fold/Flip. О других аксессуарах в комплекте не уточняется.

Также Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядками.

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