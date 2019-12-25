Apple перестанет комплектовать новые iPhone зарядками

В стандартной поставке с новым iPhone ожидается переходник с Lightning на USB-C.

Инсайдер Минг-Чи Куо заявил, что iPhone 12 будут лишены наушников EarPods и адаптера питания в стандартной поставке. Ранее такую же информацию озвучили аналитики Barclays.

Компания Apple начнет выпускать новый зарядный блок мощностью 20 Вт и параллельно завершит производство моделей на 5 и 18 Вт. У новинки будут те же габариты и оснащение портом USB-C.

В стандартной поставке с новым iPhone ожидается переходник с Lightning на USB-C. И это единственное, что окажется в комплекте. Эксперты считают, что данный шаг поможет снизить конечную стоимость смартфона.

Apple может переименовать iOS в iPhone OS.

Фото: Piter.TV