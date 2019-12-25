Apple может переименовать iOS в iPhone OS

Точная информация будет озвучена 22 июня.

Компания Apple должна сделать ряд громких заявлений на конференции Apple WWDC 2020, которая состоится 22 июня. Одним из них может оказаться решение отказаться от знаменитого бренда iPhone в пользу Apple iPhone. Об этом сообщил редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах.

А накануне известный инсайдер Джон Проссер сообщил, что Apple переименует фирменную мобильную операционную систему с iOS в iPhone OS. Однако, инсайдер уточнил, что сам не хочет верить в эту информацию.

При этом многие считают, что даже если компания примет решение переименовать свои смартфоны, то большая часть пользователей все будет называть смартфоны просто iPhone.

IPhone 11 признали самым популярным смартфоном в мире.

Фото: Piter.TV