Samsung представит 5 новых устройств 5 августа

"Вы получите возможность жить полной жизнью, используя эти устройства в своей руке (и в ушах, и на запястье)".

Руководитель мобильного подразделения южнокорейской компании Samsung Тэ-Мун Ро (Tae-moon Ro) официально подтвердил, что через несколько недель на онлайн мероприятии Galaxy Unpacked будут представлены 5 новых устройств Samsung.

Вы получите возможность жить полной жизнью, используя эти устройства в своей руке (и в ушах, и на запястье). Тэ-Мун Ро

Конкретные гаджеты названы не были, однако, многие предполагают, что это будут смартфоны Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2, умные часы Galaxy Watch 3, планшетофоны Galaxy Note20 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.

Ранее Samsung назвала сроки запуска сетей 6G.

Фото: Samsung