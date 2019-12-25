Комитет по вооружениям поддержал инициативу республиканца Тома Коттона.

В сенате США одобрили выделение 10 млн долларов на проекты ядерных испытаний. Об этом сообщили журналисты из The Hill. Комитет по вооруженным силам принял бюджет на реализацию программ, направленных на сокращение времени, необходимого для проведения ядерного испытания. Проект предложен представителем республиканской партии Томом Коттоном.

Напомним, что в мае 2020 года журналисты из Washington Post сообщили, что США могут провести ядерные испытания впервые 1992 года. Данная возможность обсуждалась между высокопоставленными американскими чиновниками, которые занимаются вопросами национальной безопасности страны. Спикеры обсуждали информацию о якобы проводимых тестах ядерного оружия малой мощности, которые могут проводить в России и Китае.

Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания.