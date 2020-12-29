Один человек устроил массовый беспорядок в отдельно взятом городе.

В результате стрельбы в Иллинойсе погибли пять человек, двое пострадали. Подробности происшествия приводит NBC Chicago со ссылкой на власти.

В Чикаго случилось первое убийство – мужчина убил местного жителя, который сидел в автомобиле. После этого в жилом доме были убиты охранник и пожилая женщина. Затем преступник угнал автомобиль и ограбил магазин, где был застрелен молодой человек. С ранением госпитализировали еще одну местную жительницу.

Потом злоумышленник напал на подростка-девочку, которая была с мамой в автомобиле – пострадавшая находится в больнице. После этого в магазине случилась еще одна перестрелка и попытка ограбления аптеки. Оттуда преступник сбежал в ресторан, где взял в заложники и выстрелил в женщину, которая скончалась в больнице.

В перестрелке с полицией Эванстона злоумышленника ранили. Медики не смогли его спасти.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем.

Страница президента оказалась заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Видео: YouTube / WGN News