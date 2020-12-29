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В результате стрельбы в Иллинойсе погибли пять человек

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Один человек устроил массовый беспорядок в отдельно взятом городе.

В результате стрельбы в Иллинойсе погибли пять человек, двое пострадали. Подробности происшествия приводит NBC Chicago со ссылкой на власти.

В Чикаго случилось первое убийство – мужчина убил местного жителя, который сидел в автомобиле. После этого в жилом доме были убиты охранник и пожилая женщина. Затем преступник угнал автомобиль и ограбил магазин, где был застрелен молодой человек. С ранением госпитализировали еще одну местную жительницу. 

Потом злоумышленник напал на подростка-девочку, которая была с мамой в автомобиле – пострадавшая находится в больнице. После этого в магазине случилась еще одна перестрелка и попытка ограбления аптеки. Оттуда преступник сбежал в ресторан, где взял в заложники и выстрелил в женщину, которая скончалась в больнице.

В перестрелке с полицией Эванстона злоумышленника ранили. Медики не смогли его спасти. 

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter.  Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем. 

Страница президента оказалась заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Видео: YouTube / WGN News

Теги: иллинойс, массовое убийство, стрельба, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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avernomanet
Сегодня 17:28

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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