В списке жертв - три женщины и пятеро детей.

В результате столкновения парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек. Об этом сообщили журналисты из агентство Reuters. В СМИ отметили, что трагедия произошла в 160 километрах от столицы страны Дакки. Местные чиновники уточнили, что на данный момент многие пассажиры числятся пропавшими без вести. В списке жертв значатся три женщины и пятеро детей.

Известно, что на борту парома в общей сложности находилось 40 человек. На месте происшествия продолжают работу спасатели.

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