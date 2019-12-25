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В результате столкновения парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек
Сегодня, 12:23
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lesjasap

В результате столкновения парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек

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В списке жертв - три женщины и пятеро детей.

В результате столкновения парома с грузовым судном в Бангладеш погибли 11 человек. Об этом сообщили журналисты из агентство Reuters. В СМИ отметили, что трагедия произошла в 160 километрах от столицы страны Дакки. Местные чиновники уточнили, что на данный момент многие пассажиры числятся пропавшими без вести. В списке жертв значатся три женщины и пятеро детей.

Известно, что на борту парома в общей сложности находилось 40 человек. На месте происшествия продолжают работу спасатели.

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Теги: бангладеш, грузовое судно, паром
Категории: Мировые новости, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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