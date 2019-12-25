Еще 50 человек оказались ранены.

При взрыве кондиционеров в мечети в Бангладеш погибли 11 человек. Об этом сообщили местные журналисты из агентства Bdnews 24. В СМИ отметили, что на данный момент известно с 50 пострадавших. Они ранены.

Правоохранительные органы рассказали, что в момент трагедии в мечети находились верующие. Они совершали молитву. Из-за взрыва здание лишилось стекол. В помещении сгорели вентиляторы, установленные на потолке. По предварительной версии случившегося, причиной взрыва стало скопление газа после утечки из газопровода.

В Бангладеше при затоплении парома погибли 15 человек.