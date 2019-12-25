В Бангладеш при затоплении парома погибли 15 человек

Паром перевозил около 100 пассажиров.

В Дакке, столице Бангладеш, на реке Бриганга затонул паром, перевозивший около 100 (по другим данным 50-60) пассажиров, сообщает ИА "Синьхуа" со ссылкой на пожарную службу региона. На данный момент известно, по меньшей мере, об 11 погибших.

РИА Новости со ссылкой на издание Dhaka Times сообщает, что число погибших увеличилось до 15. Из воды извлекли 10 мужчин, 3 женщины и 2 ребенка. Поисковые мероприятия на месте ЧП продолжаются.

По предварительным данным, паром Morning Bird затонул после столкновения с другим более крупным судном.

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Фото: pixabay.com, Dhaka Times