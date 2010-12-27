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В результате ДТП в Удмуртии погибли 5 человек
Сегодня, 18:56
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TretyakovaS
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В результате ДТП в Удмуртии погибли 5 человек

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Среди погибших трое детей.

В результате ДТП в Удмуртии с участием легкового автомобиля погибли пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службы МВД Удмуртской республики.

Авария произошла на региональной трассе в Удмуртии в 17:00. Столкнулись ВАЗ 14-й модели и грузовой автомобиль. Все, кто находился в легковушке, погибли. По предварительной информации, это двое взрослых и трое детей (2, 4 и 6 лет).

На месте работает скорая помощь, спасатели, следователи и сотрудники дорожной инспекции. Обстоятельства произошеднего выясняются. 

Как рассказал представитель ГИБДД России, ДТП произошло в условиях мокрого снегопада при температуре воздуха около нуля градусов.

Фото: ВКонтакте/Агрыз Где Гай Стоят (АГГС)

Теги: дтп , новости россии , происшествия , смертельная авария в удмуртии
Категории: Лента новостей Новости СПб

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