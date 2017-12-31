В Петербургском метро 1 января из-за драк пришлось госпитализировать двоих человек

Январь 2018 года начался для сотрудников метрополитена с разнимания пьяных драчунов.

В первый день Нового 2018 года в Петербургском метро произошли две драки. Местом решения конфликтов стали станции “Владимирская” и “Московские ворота”. Сообщается, что пришлось госпитализировать двоих человек.

Первый инцидент произошел в половину шестого утра 1 января. В вагоне состава подрались 25-летний петербуржец и неизвестный пассажир. Молодой человек в настоящее время находится в Мариинской больнице. Известно, что ссора между гражданами произошла на фоне алкогольного опьянения.

Вторая драка началась около десяти часов утра на платформе станции “Московские ворота”. В ней участвовал 25-летний житель Сестрорецка. Оппонент ударил его дважды по лицу, после чего молодого человека пришлось увезти в больницу. Обидчик скрылся с места происшествия.