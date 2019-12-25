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В петербургском Политехе опровергли информацию о визите эстонского консула
Сегодня, 21:27
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В петербургском Политехе опровергли информацию о визите эстонского консула

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Официальных рабочих встреч у дипломата в вузе не было.

Задержанный в Петербурге эстонский консул Март Лятте не был на рабочей встрече в политехническом университете. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. 

Ранее стало известно, что ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте. Дипломат был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. 

В МИД Эстонии заявили, что консула задержали сразу же после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Фото: wiki2.org/ru

Теги: визит, информация, политех, эстонский консул
Категории: Мировые новости, Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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