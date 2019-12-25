В петербургском Политехе опровергли информацию о визите эстонского консула

Официальных рабочих встреч у дипломата в вузе не было.

Задержанный в Петербурге эстонский консул Март Лятте не был на рабочей встрече в политехническом университете. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте. Дипломат был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера.

В МИД Эстонии заявили, что консула задержали сразу же после рабочей встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Фото: wiki2.org/ru