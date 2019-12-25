В петербургской школе, где заболели 20 учителей, коронавируса не нашли

При желании родители могут оставить своих детей и на очном обучении.

Родителей учеников школы №149 Калининского района просят перевести школьников на дистанционный формат обучения из-за массового заболевания учителей. Как оказалось, диагноз COVID-19 ни у кого из них не поставлен, узнал "78.ru".

Всего на больничном находятся 20 учителей. В связи с этим уроки некому заменять. Родителям сообщили, что проводить уроки онлайн будут педагоги той же школы. В том случае, если учитель чувствует себя плохо, то у учащихся будет "окно".

Сейчас пост с просьбой о переводе на дистанционный режим, которое ранее был опубликован в группе школы в "ВКонтакте", уже удалили.

Фото: Piter.TV