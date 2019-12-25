В петербургские вузы подали более 700 тысяч заявлений

Речь идет о заявлениях, поданных на обучение на бюджете.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что интерес к вузам Северной столице у абитуриентов ежегодно растет. В этом году на очное обучение за счет бюджетных средств подали 709 тыс. человек. Это на 150 тыс. больше, чем в 2020-м.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, что в этом году было выделено 29310 бюджетных мест. Средний конкурс на место в государственные вузы составил 17,6 человек. В 2020-м году — 14,58 человек.

Прием заявлений проводился до 29 июля. На заочное и вечернее обучение сроки иные. 6 августа вышел приказ о зачислении на бюджет льготников и олимпиадников, а 11 августа завершился прием заявлений на бюджетные места для всех категорий граждан. Некоторые сайты вузов не выдержали такого наплыва пользователей.

В этом году в приемной кампании произошел ряд изменений. Например, конкурсные списки на сайте обновлялись не менее 5 раз в день. Публиковались не имена абитуриентов, а их номер СНИЛС. Таким образом, поступившие ребята пока не знают, с кем будут учиться. Заявления можно было подать сразу в пять вузов и выбрать от 2 до 10 специальностей.

В Петербурге на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры принимают 43 государственных гражданских вуза, 26 негосударственных и Институт медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова.

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