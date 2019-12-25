Сайт петербургского Политеха оказался перегружен из-за высокой активности абитуриентов

Согласие на зачисление многие решили подать в последний день.

Абитуриенты не могут узнать, поступили ли они в Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет из-за неполадок на сайте. Информация об этом появилась в 15 часов в группе "Политехнический университет СПбПУ | Абитуриентам" в "ВКонтакте".

В связи с большим количеством единовременных обращений абитуриентов, конкурсные списки до сих пор остаются недоступны. Актуальные проходные баллы на данный момент можете посмотреть здесь: https://vk.cc/c4QuNp. говорится в сообщении.

Абитуриенты и родители начала паниковать, так как сегодня, 11 августа, последний день, когда они могут подать заявление на согласие на зачисление на бюджет.

Списки должны обновляться не менее 5 раз в день. В приведенной по ссылке таблице можно увидеть минимальный балл для прохождения и сравнить его со своим.

Фото: Piter.TV