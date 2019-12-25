Минобрнауки РФ готово скорректировать рекомендации по вакцинации студентов от COVID-19

В ведомстве заявили, что отсутствие документа о прививке не должно стать причиной для отказа в заселении в общежитие.

Министерство науки и высшего образования готово скорректировать методические рекомендации для вузов по противодействию COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на заместителя главы ведомства Дмитрия Афанасьева.

Он подчеркнул, что привитые и непривитые студенты обязаны иметь равные права. По словам Афанасьева, отсутствие документа о прохождении курса вакцинации не должно стать причиной для отказа в заселении студента в общежитие или допуска на территорию вуза.

В тех учебных заведениях, где безосновательно вводятся какие-то ограничительные, принудительные меры, [необходимо] не просто разъяснять, а применять административные решения. Дмитрий Афанасьев, замглавы Минобрнауки

Он подчеркнул, вузы вправе собирать информацию о вакцинации своих учащихся. Необходимость в этом заключается в том, чтобы "изменять акценты в информационной работе" и создавать условия для вакцинации.

Ранее глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков призвал вузы обеспечить равные права привившимся и не вакцинированным от коронавируса студентам.

Фото: pixabay.com