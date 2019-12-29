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В мультфильме Disney и Pixar появится первый персонаж нетрадиционной ориентации

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Циклоп-офицер упомянет в ходе действия свою девушку.

В новом творении студии Pixar, мультфильме "Вперед", появится ЛГБТ-персонаж нетрадиционной ориентации. Об этом сообщается 25 февраля в Twitter.

Известно, что нетипичным для мультфильма героем станет циклоп Спектр, служащая офицером. В ходе действия Спектр упомянет свою девушку. Озвучила персонажа открытая лесбиянка, актриса и сценарист Лина Уэйт. По некоторой информации, сама студия до самого конца хотела сдержать в секрете мультяшного представителя ЛГБТ-сообщества.

Картина о двух братьях-эльфах и магии выйдет в прокат 6 марта.

Ранее Disney приступил к работе над фильмом "Рапунцель".

Видео: Disney Россия / YouTube

Теги: дисней, мультфильм, пиксар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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