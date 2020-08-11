Более одного млрд долларов заработал Тим Кук.

В мире появился еще один долларовый миллиардер. Об этом сообщили журналисты из Bloomberg. Они рассказали, что в список попал глава американской компании Apple Тим Кук.

В агентстве не стали приводить точную сумму, которой владеет бизнесмен. При этом известно, что финансовое состояние руководителя корпорации превышает миллиард долларов на фоне роста акций Apple. На прошлой неделе их цена на Нью-Йоркской фондовой бирже выросла почти на 5 процентов. Сейчас капитализация предприятия превышает 1,9 трлн долларов.

Bloomberg заметили, что брали информацию из открытых источников. Они не исключили, что на самом деле состояние Кука может быть несколько меньше, так как предприниматель мог совершать анонимные пожертвования на крупные суммы в благотворительные организации.

Состояние Марка Цукерберга превысило $100 млрд.

Видео: YT / Apple