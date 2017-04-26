Власти страны продолжают бороться с огнем в провинции Матансас.

В кубинском порту загорелся четвертый резервуар с нефтью. Об этом сообщили местные журналисты. В частности, информацией в рамках пресс-конференции поделился заместитель руководителя Национального управления пожарной охраны страны Александр Авалос Хорхе. Чиновник напомнил, что воспламенение касается морского порта, расположенного в провинции Матансас, в котором находится нефтехранилище. Пострадали уже минимум четыре резервуара с общей емкостью в 50 тысяч тонн.

Было последовательное возгорание, сейчас затронуты четыре связанных хранилища. Александр Авалос Хорхе, представитель пожарной службы

Напомним, что большое воспламенение началось вечером в пятницу 5 августа после удара молнии в купол резервуара. В этот момент в резервуаре находилось порядка 25 тысяч кубометров нефти. В местном министерстве по здравоохранении уточнили, что пострадавшими считаются 125 человек. Из них 22 пациента остаются госпитализированными, а пятеро - в критическом состоянии. Также власти страны объявили об одном погибшем и 16 пропавших без вести. Александр Авалос Хорхе назвал данный пожар "не имевшим прецедентов в истории Кубы". Он не смог спрогнозировать прессе сроки ликвидации огня. Эксперт добавил, что на решение проблемы могут уйти дни. Накануне для помощи Кубе в тушении огня прибыла авиация из Мексики и Венесуэлы.

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Фото: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории РФ) / SantanaMiriel

Видео: YouTube / NoticiasCubanet Cuba