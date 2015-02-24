В комитете по природопользованию объяснили, почему никого не штрафуют за вонь на петербургских улицах

В ряде районов Северной столицы нередко витают неприятные запахи, которые легко проникают с улицы в квартиры горожан. Чтобы спастись от смрада, окна приходится держать закрытыми при температуре в +20 градусов.

В Петербурге не предусмотрены штрафы виновникам неприятного запаха на улицах города. Рабочая группа, отвечающая за чистоту городского воздуха, лишь фиксирует наличие вони. О том, почему так происходит, рассказал зампредседателя комитета по природопользованию Иван Серебрицкий в интервью "Фонтанке".

В ряде районов Северной столицы нередко витают неприятные запахи, которые легко проникают с улицы в квартиры горожан. Чтобы спастись от смрада, окна приходится держать закрытыми при температуре в +20 градусов.

Иван Серебрицкий выступает одним из кураторов рабочей группы по контролю ситуации: собрания проходят регулярно один раз в месяц. Чиновник подчеркнул, что деятельность комиссии не является контролирующей, поэтому участники группы уполномочены зафиксировать проблему, наметить пути её решения и провести переговоры со всеми сторонами. Но они не могут назначать штрафы виновникам, например, предприятиям или заводам. Это происходит только в случае, если доказано, что организация намеренно превысила допустимую концентрацию отравляющих веществ. То есть, фактически не имеет значения, насколько остро ощущается вонь.

По словам Серебрицкого, в Петербурге уже пытались ввести "нормирование неприятных запахов", однако проблема гораздо шире и требует решения на федеральном уровне.

Ранее мы сообщили о том, что чиновникам Смольного рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию.

Фото: Pxhere