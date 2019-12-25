Чиновникам Смольного рекомендуют воздержаться от поездок в Турцию

Неизвестно, является ли данный запрет временным, или сохранится надолго.

Представителям нескольких комитетов правительства Северной столицы порекомендовали воздержаться от поездок в Турцию. Об этом сообщила "Фонтанка" со ссылкой на свои источники в Смольном.

Предупреждение было объявлено в устной форме отделом кадров. Неизвестно, является ли данный запрет временным, или сохранится надолго.

Предполагается, что причиной ограничения могли стать негативные последствия и ухудшение отношений с Турцией после от разрыва зерновой сделки. Россия вышла из соглашения в середине июля.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудничество между Санкт-Петербургом и Саратовской областью обрело новые перспективы в рамках саммита "Россия-Африка".

Фото: Piter.TV