Амека управляется искусственным интеллектом.

В дубайском Музее будущего гостей встречает робот-гуманоид по имени Амека. Известно, что технологическая новинка находится в рамках международной выставки Tomorrow Today, на которой представлено порядка 50 инновационных проектов. Данная модель создана компанией Engineered Arts из города Корнуолл. Очевидцы повалили ученых и создателей машины за реалистичную мимику.

Этот робот очень уникален. Он встречает людей, отвечает на их вопросы, может реагировать на слова людей разными выражениями лица. К примеру, бот умеет хмуриться, ухмыляться, подмигивать и поджимать губы. Маджед Аль-Мансури, заместитель исполнительного директора Музея будущего

Известно, что робот способен объяснить человеку как подойти к тому или иному объекту выставки. Также он отвечает на вопросы. При этом действиями Амеки управляет искусственный интеллект, который генерирует речевые навыки. Он способен отслеживать движение в комнате и имеет технологию распознавания лиц. Администрация Музея будущего имеет планы по покупке ряда таких роботов.

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Фото и видео: YouTube / Хайлайт

