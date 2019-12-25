В честь 8 Марта в Петербурге пройдёт концерт "Кино, мюзиклы и танго"

Он начнётся в 19:00 в Доме Кочневой.

Сегодня, 8 Марта, в честь Международного женского дня в Доме Кочневой пройдёт праздничный концерт.

На нём прозвучат сочинения Уэббера, Пьяццоллы, Бернстайна, Чаплина.

Зрители услышат музыку, которая играла в известных кинофильмах и мюзиклах.

На концерте выступят лауреаты международных конкурсов Александра Савина (скрипка), Анатолий Ломунов (тенор), Людмила Халлаева (фортепиано).

Ведущий концерта — Антон Денисов.

Ранее мы сообщили, что военный оркестр поздравил с 8 Марта 100-летнюю блокадницу.

Фото: ВКонтакте