В администрации Выборгского района рассказали о новом туристическом проекте

Появились подробности проекта Via Hanseatika plus, в котором участвуют Россия, Латвия и Эстония.

Завершился рабочий визит представителей туротрасли Эстонии и проекта "Виа Ганзеатика Плюс" в Выборг. Дипломатическое мероприятие продлилось два дня, его основной темой стало сотрудничество в отрасли туризма. Об этом сообщает сайт администрации Выборгского района.

Отмечается, что рабочий визит состоялся в рамках программы приграничного сотрудничества "Эстония-Россиия 2014-2020". Всего же представители эстонско-латышского проекта "Виа Ганзеатика плюс" приезжают в древний город во второй раз. На этот раз встреча прошла под слоганом "Расширение, укрепление сети и умный маркетинг маршрута "Виа Ганзеатика".

Выборгский район принимает участие в проекте "Виа Ганзеатика Плюс", который направлен на расширение туристического маршрута из Санкт-Петербурга в Раквере и Вильянди, Тарту и район Ида-Вирумаа (Эстония), а также он свяжет Выборг, Гатчину и Псков (Россия). Маршрут включает в себя как культурные и природные туристические объекты, так и ключевые события, подчеркивая уникальность каждого места, тем самым создавая особую привлекательность туристическому направлению. пресс-служба администрации Выборгского района

В эти дни помимо рабочего заседания в Совете депутатов, о котором писал PiterTV эстонские гости приняли участие в экскурсиях по центральным достопримечательностям Выборга и посетили концерт Городского оркестра города Лаппеенранты.