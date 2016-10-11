В "Жемчужной плазе" обнаружили четыре упаковки паторонов

В ТРК "Жемчужная плаза" охранники нашли оставленные боеприпасы.

В камере хранения супермаркета, расположенного в ТРК “Жемчужная плаза” на Петергофском шоссе обнаружили четыре пачки боеприпасов. Инцидент произошел около шести часов вечера 4 ноября. “Сюрприз” нашел охранник заведения.

Личность человека, оставившего патроны устанавливается. Известно, что мужчина “забыл” забрать 64 боеприпаса с калибром 9-мм. В настоящее время опасные находки изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Они направлены на исследование.

Напомним, что накануне происшествия представителям полиции пришлось экстренно эвакуировать ТРК “Международный”. Неизвестные также оставили в ячейке хранения боеприпас - гранату. В отличие от “Жемчужной плазы”, он оказался ненастоящим.