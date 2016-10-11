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В "Жемчужной плазе" обнаружили четыре упаковки паторонов
Сегодня, 13:31
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lesjasap
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В "Жемчужной плазе" обнаружили четыре упаковки паторонов

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В ТРК "Жемчужная плаза" охранники нашли оставленные боеприпасы.

В камере хранения супермаркета, расположенного в ТРК “Жемчужная плаза” на Петергофском шоссе обнаружили четыре пачки боеприпасов. Инцидент произошел около шести часов вечера 4 ноября. “Сюрприз” нашел охранник заведения. 
 
Личность человека, оставившего патроны устанавливается. Известно, что мужчина “забыл” забрать 64 боеприпаса с калибром 9-мм. В настоящее время опасные находки изъяты сотрудниками правоохранительных органов. Они направлены на исследование. 
 
Напомним, что накануне происшествия представителям полиции пришлось экстренно эвакуировать ТРК “Международный”. Неизвестные также оставили в ячейке хранения боеприпас - гранату. В отличие от “Жемчужной плазы”, он оказался ненастоящим. 
Теги: боеприпасы , жемчужная плаза , международный , петергофское шоссе , трк
Категории: Новости СПб

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