В петербургском ЗакСе процитировали слова Путина о "московском деле"

Депутат Резник снова поднял вопрос о массовых беспорядках.

На заседании петербургского парламента 11 декабря поднялся вопрос о "московском деле". Депутат Максим Резник спросил кандидата на пост мирового судьи Любовь Тришину о нашумевшем уголовном деле о массовых беспорядках.

Резник уточнил, знает ли Тришина о случившемся и как относится к вынесенным приговорам. Кандидат заверила, что слышала о деле, но на второй вопрос за нее ответил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. Спикер припомнил слова Путина, сказанные 10 декабря на заседании СПЧ, где президент подчеркнул, что вслед за пластиковым стаканчиком в полицейских могут полететь предметы потяжелее.

Также Макаров поинтересовался у Резника, зачем тот так часто задает такие вопросы.

Ранее мы писали, что фигуранты "московского дела" Никита Чирцов получил год колонии, а Егор Жуков – условный срок.

Фото: Piter.TV