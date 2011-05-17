Причины трагедии устанавливаются.

В Южном Судане 10 человек погибли при крушении самолета. Об этом сообщили местные журналисты из издания Tamazuj. В СМИ уточнили, что трагедия произошла на территории штата Джонглей на востоке государства. На данный момент известно, что все десять человек, которые находились на борту, погибли. В числе жертвы как пассажиры, так и два пилота.

Лидер политической партии "Народно-освободительное движение Судана - в оппозиции" сообщил корреспондентам, что самолет упал вскоре после взлета. Рейс направлялся в Джубу - столицу Южного Судана. В настоящее время обстоятельства и причины крушения воздушного борта устанавливаются.

Местные СМИ узнали, что упавший самолет был арендован для частного использования. ПО их данным, он направлялся в город Юай, а не в Джубу.

Шесть человек стали жертвами крушения военного самолета в Нигерии.

Видео: Twitter/24 TV