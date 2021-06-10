В Южной Корее здание обрушилось на автобусную остановку

По предварительной информации, погибли девять человек.

В Южной Корее при обрушении здания на автобусную остановку погибли девять человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По данным СМИ, инцидент произошел в городе Кванджу при сносе пятиэтажного здания. Сообщается, что во время проведения работ постройка внезапно начала обрушаться. Обломки упали на располагающуюся рядом автобусную остановку.

В результате ЧП погибли девять человек. Восемь граждан получили ранения различной степени тяжести и были отправлены в медицинское учреждение. Все они были пассажирами автобуса, который в момент обрушения здания находился возле остановки.

В настоящее время сотрудники спасательной службы разбирают обломки и ищут возможных жертв и пострадавших. Причина внезапного обрушения здания выясняется. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приказал провести тщательное расследование происшествия.

Ранее в Свердловской области погибли шесть человек при столкновении автобуса с остановкой.

Видео: Twitter/lalavuluv, assakim