В Южно-Сахалинске женщину сбили сразу два автомобиля

В сети появилось видео с места смертельной трагедии.

Сегодня утром, 1 декабря, в Южно-Сахалинске произошла смертельная авария с участием пешехода.

Трагедия произошла на выезде из Южно-Сахалинска в сторону Корсакова в 7 часов 20 минут. По предварительной версии, женщина решила пересечь трассу в неположенном плохоосвещенном месте автодороги. Водитель иномарки совершил наезд на пешехода. От сильного удара женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее наехал еще один автомобиль. От полученных травм женщина скончалась на месте аварии до приезда спасательных служб.

ГИБДД предстоит выяснить все детали смертельного ДТП.

Видео: YouTube/АСТВ