РФ и КНР проводят "Морское взаимодействие-2021".

В Японском море стартовали российско-китайские учения. Об этом рассказали представители пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту. Известно, что мероприятия получили название "Морское взаимодействие".

В Японском море в период с 14 по 17 октября проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2021". пресс-служба ВВО РФ

Москва представлена в регионе боевыми кораблями "Адмирал Пантелеев" (противолодочное судно), "Герой РФ Алдар Цыденжапов" (корвет проекта 20380) и "Громкий", а также базовыми тральщиками, подлодкой проекта 877 "Усть-Большерецк". Военные также используют ракетный катер и спасательный буксир. Со стороны Пекина на маневры направлены эсминцы "Кунь Мин" и "Нань Чан", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу". Китайские партнеры также транспортировали в регион дизельную субмарины, судно снабжения и спасательный корабль.

Российские и монгольские военные нанесли массированный удар по "противнику".

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