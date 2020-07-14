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В Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков

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Погибшими считаются 72 человека, еще 13 - пропавшими без вести.

В Японии 14,8 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков и оползней. Об этом сообщили журналисты местного телеканала NHK. Они сослались на информацию, предоставленную министерством общенациональных дел. Очевидцы заметили, что стихийные бедствия вызваны продолжительными ливнями на юго-западе страны. 

Напомним, что сильные дожди в Японии привели к затоплениям жилых кварталов, а также к горным оползням. Чиновники подсчитали, что в результате  неблагоприятных погодных условий погибли 72 местных жителя. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

Японская Белая книга отметила три новых направления обороны.

Видео: YouTube / Global News

Теги: ливни, паводки, япония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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