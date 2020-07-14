В Японии почти 15 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков

Погибшими считаются 72 человека, еще 13 - пропавшими без вести.

В Японии 14,8 тысяч домов разрушены или пострадали от паводков и оползней. Об этом сообщили журналисты местного телеканала NHK. Они сослались на информацию, предоставленную министерством общенациональных дел. Очевидцы заметили, что стихийные бедствия вызваны продолжительными ливнями на юго-западе страны.

Напомним, что сильные дожди в Японии привели к затоплениям жилых кварталов, а также к горным оползням. Чиновники подсчитали, что в результате неблагоприятных погодных условий погибли 72 местных жителя. Еще 13 человек считаются пропавшими без вести.

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Видео: YouTube / Global News