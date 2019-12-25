В Windows появилось новое меню "Пуск"

В операционной системе Windows появилось новое меню "Пуск". Об этом говорится на официальной сайте компании. В новом обновлении разработчики решили уйти от яркой анимации при наведении курсора на детали интерфейса. Плитки с ярлыками получили полупрозрачную обложку. По мнению экспертов, такие решения позволят сделать процесс считывания данных проще. "Пуск" также получил возможность адаптироваться ко времени суток - менять "ночную" и "дневную" темы. "Параметры" могут менять отображение частоты картинки под конкретный монитор пользователя.
Более высокая частота обновления обеспечивает более плавное движение визуальных элементов
компания Microsoft
В ОС инженеры также добавили новую версию браузера Edge, который сменил устаревший Internet Explorer.
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Фото:Microsoft
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