В Воронеже дети в лодке пошли на таран теплохода

Пассажирка теплохода сняла на видео инцидент на воде.

Накануне, 6 мая, в Воронеже на Воронежском водохранилище произошел серьезный инцидент, который едва не закончился гибелью 7 детей.

Одна из пассажирок прогулочного теплохода сняла на видео происшествие и опубликовала его в интернете. На видео весельная лодка с детьми идет прямиком на теплоход, и чудом теплоход только слега задевают лодку. Автор видео рассказывает, что лодку идущую наперерез капитан и пассажиры заметили заранее. Команда подавала сигналы и пыталась уйти от столкновения. Но, несмотря на все старания, лодка шла на таран. Пассажиры теплохода сначала думала, что это пьяные взрослые. Но когда произошло сближение, обнаружилось, что в лодке 7 детей возрастом младше 14 лет.

Следственные органы по размещенному видео назначили доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, будут опрошены воспитанники и руководство спортивной школы. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Видео: YouTube/Марина Яр