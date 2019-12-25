В Висконсине раскрыли подробности стрельбы в торговом центре

В американском городе Висконсин раскрыли подробности стрельбы в торговом центре. Об этом сообщили журналисты местного телеканала ABC News со ссылкой на заявление мэра Уоатоса Денниса Макбрайда. Чиновник рассказал, что в результате нападения жертв нет.
Глава Висконсина отметил, что несколько человек все же пострадали. Однако на данный момент угрозы для их жизней нет. Подозреваемому в преступлении удалось скрыться от правоохранительных органов. Сейчас обстоятельства стрельбы и личность злоумышленника устанавливает полиция. На месте работают 75 представителей закона. Также делом интересуются сотрудники ФБР.
Полиция города заявила о восьми раненых. Всех пострадавших госпитализированы. Посольство России уточняет вопрос о том, есть ли среди этих людей граждане РФ. Доступ в торговый центр временно закрыт.
МИД Великобритании заявил о готовности помочь Австрии в связи с терактом в Вене.
Фото: Pixabay.com
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