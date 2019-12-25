У отеля в Вашингтоне произошла стрельба

В гостинице остановились российские журналисты.

У отеля Holiday Inn Capitol в Вашингтоне произошла стрельба. По данным местной полиции, о звуках стрельбы около гостиницы сообщили очевидцы в 18:37 по местному времени 2 ноября (02:37 по московскому времени 3 ноября). Известно, что на территории отеля остановились российские журналисты. Данных о пострадавших нет.

Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, - выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой. Полицейские ничего не комментировали. Сотрудник отеля сказал, что была стрельба Алексей Веселовский, корреспондент НТВ

На месте происшествия журналисты "РИА Новостей" нашли разбитое витражное стекло. В нем было отверстие и разлом с множеством трещин. Предположительно, в объект попала одна или несколько пуль. Осколки были разбросаны по улице и внутри холла на первом этаже. Администрация отеля подтвердила информацию о стрельбе. Он добавила, что стрельба велась снаружи.

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Фото: Pixabay.com